Старший тренер сборной России по сноуборду в поворотных дисциплинах Денис Салагаев сообщил о нежелании Алены Заварзиной проходить углубленное медицинское обследование (УМО). Если бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи этого не сделает, то ее не допустят к сезонным соревнованиям.

Старший тренер сборной России по сноуборду в поворотных дисциплинах Денис Салагаев сообщил о нежелании Алены Заварзиной проходить углубленное медицинское обследование (УМО). Если бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи этого не сделает, то ее не допустят к сезонным соревнованиям."Ведем с Заварзиной переговоры, но она не соглашается проходить УМО. Федерация идет ей навстречу, предлагает пройти УМО в различных местах, но она не согласна", — цитирует Салагаева РИА Новости.Старший тренер сборной России пояснил, что по закону спортсмен обязан пройти УМО, чтобы получить допуск к соревнованиям. Также он напомнил, что в прошлом сезоне Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не выдало допуск Заварзиной к соревнованиям, после чего в Минспорте сноубордистку сняли с зарплаты.Сама спортсменка пока не прокомментировала решение отказаться от углубленного медицинского обследования.