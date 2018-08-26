Полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения во дворах и на проезжей части...

До начала нового учебного года остаются считанные дни. Сезон отпусков заканчивается, на улицах города увеличивается поток автомобилей, а значит, самое время напомнить детям о безопасности на дороге.Старший инспектор группы службы ГИБДД УВД по ВАО капитан полиции Евгений Орлов и инспектор ОДН ОМВД России по району Перово лейтенант полиции Екатерина Голицина провели урок дорожной безопасности для воспитанников детского сада № 1269.В мероприятии участвовали не только малыши, но и ребята, которые 1 сентября первый раз пойдут в школу. Полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения во дворах и на проезжей части: в игровой форме разъяснили значения дорожных знаков.В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вручили детям сувениры и сделали совместное фото на память.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73