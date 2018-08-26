Спасатель Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуард Скрипник погиб в горах Северной Осетии при проведении поисково-спасательных работ.

Во время поиска пропавших альпинистов, совершавших восхождение на гору Галдор, погиб спасатель Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России Эдуард Скрипник. Он получил травмы при камнепаде, который начался, когда спасатели эвакуировали тела погибших альпинистов. Повреждения получил и вертолет, участвовавший в эвакуации.Семье погибшего будет оказана необходимая помощь.Трое участников сборов федерации альпинизма Краснодарского края пропали 18 августа. В Северо-Осетинском поисково-спасательном отряде МЧС альпинисты не были зарегистрированы. 21 августа к поиску привлекли авиацию МЧС, 25 августа спасатели обнаружили погибших, передает ТАСС.