Московские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 14-летней девочки у подъезда жилого дома в Москве.

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 14-летней девочки у подъезда жилого дома в Москве. Об этом сообщил столичный главк Следственного комитета России.Тело девочки было обнаружено возле подъезда дома на улице Подвойского в Пресненском районе столицы утром в воскресенье. На ее теле медики не зафиксировали видимых телесных повреждений. По предварительным данным, она умерла, захлебнувшись собственной рвотой.Как удалось установить следователям, ночь с 25 на 26 августа девочка провела в одной из квартир этого дома с мужчиной 1974 года рождения. Мужчина проживает в арендованной квартире и сейчас устанавливается его причастность к смерти несовершеннолетней.На первом допросе задержанный показал, что девочка оказалась у него в квартире после ссоры с родителями и попросилась переночевать. Ночью ей стало плохо, мужчина поехал в аптеку за лекарством, а когда вернулся, девочка была уже мертва.На опубликованной видеозаписи с камеры домофона видно как задержанный выносит тело девочки из подъезда и через некоторое время возвращается. Мужчина объясняет свой поступок испугом и возможными обвинениями в его адрес из-за смерти несовершеннолетней.