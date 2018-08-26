Американского лидера Дональда Трампа не позвали на похороны легендарного республиканца Джона Маккейна, которые состоятся в Аннаполисе. Впрочем, он и сам не планировал приходить.

Американского лидера Дональда Трампа не позвали на похороны легендарного республиканца Джона Маккейна, которые состоятся в Аннаполисе (дата пока неизвестна). Впрочем, по данным New York Times, он и сам не планировал приходить. Действующая администрация Белого дома будет представлена вице-президентом Майком Пенсом. Кроме того, ожидается, что на мероприятии выступят возглавлявшие страну ранее Барак Обама и Джордж Буш-младший.Знаменитый "ястреб" умер от агрессивного рака мозга, от лечения которого он недавно отказался. Ему был 81 год. Ветерана американской политики и войны во Вьетнаме похоронят с государственными почестями.Джона Маккейна называли одним из главных русофобов планеты, но своих однопартийцев он тоже не особо жаловал. Так, отношения с республиканцем Дональдом Трампом у него были плохими – в 2016-м сенатор даже отозвал свою поддержку кандидатуры миллиардера. Последний, в свою очередь, не стеснялся в выражениях в адрес Маккейна и заявлял, что не считает его героем за одно лишь нахождение в пятилетнем вьетнамском плену.