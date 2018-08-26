Главный тренер санкт-петербургского Зенита Сергей Семак после матча с Уфой заявил, что его команда победила, потому что была лучше соперника. В то же время он похвалил уфимских футболистов, которые сражались даже после удаления одного из игроков.

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после матча с "Уфой" заявил, что его команда победила, потому что была лучше соперника. В то же время он похвалил уфимских футболистов, которые сражались даже после удаления одного из игроков."Смогли забить два быстрых мяча, после этого немного успокоились. Во втором тайме моменты были у обеих команд. Игра держала в напряжении", — приводит слова Семака Sports.ru.Также наставник "Зенита" отметил соперника, который сражался даже в меньшинстве. "Прекрасно пониманию состояние ребят после поражения. Сегодня мы были лучше. А ребятами из "Уфы" я горжусь", — добавил российский специалист.Напомним, что в прошлом сезоне Сергей Семак был главным тренером уфимской команды.