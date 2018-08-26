В субботу во время выступления в Уфе Народной артистке Софии Ротару стало плохо.

В субботу во время выступления в Уфе Народной артистке Софии Ротару стало плохо. Певица лишилась сознания, а, придя в себя, не понимала, где находится, и не узнавала окружающих. Как рассказала "КП" медсестра уфимской больницы, в которую доставили певицу, у Ротару резко подскочило давление.Врачам удалось стабилизировать состояние певицы, и позже она смогла поблагодарить поклонников за поддержку.Как считает врача высшей категории кардиолог Тамара Огиева, к спазмам кровеносных сосудов и гипертоническому кризу могли привести духота, усталость и большие физические нагрузки. Ишемическая атака, сказала Огиева, частое недомогание у гипертоников. Врач рекомендует Ротару немедленно заняться здоровьем и обследовать и лечить сосуды.Сын артистки Руслан Ротару отказался прокомментировать Пятому каналу недомогание матери.В свою очередь, концертный директор Сергей Лавров смог подтвердить журналистам лишь факт выступления Ротару на корпоративе в Уфе 25 августа.