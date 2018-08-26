Все лето поклонники Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле ждали продолжения полюбившегося юмористического минисериала Дамы с дюн, гремевшего весь прошлый год. Под занавес отдыха Примадонны в Юрмале, наконец-то, вышел очередной ролик.

Все лето поклонники Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле ждали продолжения полюбившегося юмористического минисериала "Дамы с дюн", гремевшего весь прошлый год. Под занавес отдыха Примадонны в Юрмале, наконец-то, вышел очередной ролик."Эх, ты, – обращается Пугачева к сидящей напротив Вайкуле. – Покажи язык!" Та открывает рот, а Примадонна удивляется: "Да с таким языком молчать надо! У тебя язык без костей!""Алла, а ты покажи язык! - уже теперь Лайма просит гостью из Москвы. – А у тебя язык с костями!" "Конечно, с костями, потому что я рыбу ела – рыбу хек", - оправдывается Алла Борисовна.Конечно, подруги всего лишь шутят – обедают в хорошем ресторане и веселятся. А кто и что подумает, какие аллюзии и ассоциации всплывут – это проблемы публики. Алла и Лайма просто, выражаясь молодежным сленгом, прикалывались.Хотя можно предположить, что "язык без костей" – это точная характеристика попавшей недавно в переделку Вайкуле. После того, как она в Одессе брякнула, что в Крым не поедет ни за какие деньги, поскольку "мы – европейцы, нам нельзя", на нее спустили всех собак и призывали запретить, исключить, а лучше линчевать, четвертовать и колесовать.А "язык с костями" – это точно про Пугачеву. Острая на язык, тонкая, мудрая, точная – ее слова на вес золото. Она легко может пригвоздить и поднять до небес одним словом. Поэтому артисты всегда с трепетом ждут ее критики или похвалы. Ведь Алла Борисовна всегда скажет правду, ее взирая на звания и заслуги. За это ее и боятся и любят.