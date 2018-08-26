В Нью-Йорке на 92-м году жизни от осложнений после пневмонии умер американский драматург и сценарист Нил Саймон.

В Нью-Йорке на 92-м году жизни от осложнений после пневмонии умер американский драматург и сценарист Нил Саймон. Драматург скончался в больнице, пишет ТАСС.Саймон известен благодаря пьесам "Последний пылкий влюбленный", "Странная парочка" и "Босиком по парку". По его сценарию сняты картины "Привычка жениться" и "Ужин с убийством". Успехи писателя были отмечены театральной премией "Тони" и Пулитцеровской премией.