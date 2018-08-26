Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предлагает назвать новую штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в честь скончавшегося сенатора США Джона Маккейна. Предложение может быть озвучено уже в понедельник.

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес предлагает назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь "скончавшегося сенатора США и друга Эстонии" Джона Маккейна.Ильвес назвал Маккейна в своем Twitter "большим другом Эстонии". В частности, Маккейн поддерживал вывод советских войск из республики и вступление Эстонии в НАТО."Проведя шесть лет в заключении у коммунистов, он лучше какого-либо другого современного американца знал, что значит свобода", — отметил Ильвес и предложил назвать новую штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в честь Джона Маккейна.Ожидается, что предложение будет обнародовано в понедельник на заседании Северо-Атлантического совета.Соболезнования по поводу кончины Маккейна выразили и другие политики.Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования семье и близким Маккейна. В сообщении, распространенном пресс-службой германского правительства, Меркель называет Маккейна "неустанным борцом за сильный трансатлантический союз" и "служителем свободы и демократии"."Его смерть — потеря для всех, кто разделяет эти убеждения", — считает Меркель.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает Маккейна "выдающимся политиком, который ставил интересы государства выше собственных". Мэй считает честью для себя называть Маккейна другом Британии и выражает соболезнования "его семье и всему американскому народу".Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter отмечает, что Маккейн "посвятил свою жизнь своей стране" и считает его "настоящим героем".Джон Маккейн скончался в субботу на 82-м году жизни. Во время войны во Вьетнаме летчик ВМС США Маккейн попал в плен и провел в нем более пяти лет. После возвращения в Америку начал политическую карьеру, баллотировался на пост президента США на выборах 2000 и 2008 года. Последний год он вел борьбу с агрессивной формой рака мозга, но накануне принял решение отказаться от лечения. Политик будет похоронен в Аннаполисе (Мэриленд). Дата похорон пока неизвестна.