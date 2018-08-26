Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
<a href="http://33live.ru/novosti/26-08-2018-v-moskve-i-oblasti-obyavlen-zheltyj-uroven-opasnosti.html" target="_blank">В Москве и области объявлен желтый уровень опасности</a> - Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
[url=http://33live.ru/novosti/26-08-2018-v-moskve-i-oblasti-obyavlen-zheltyj-uroven-opasnosti.html]В Москве и области объявлен желтый уровень опасности[/url] - Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.