Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Из-за высокой температуры (до 28 градусов по Цельсию) и отсутствия осадков 27 августа в Москве и Подмосковье синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности. Гидрометцентр ссылается на высокую пожароопасность, передает РИА Новости.