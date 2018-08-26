Из-за задымления в самолете из Туниса его пассажиры после посадки в пражском аэропорту были экстренно эвакуированы посредством спуска-скольжения по специальному надувному матрацу.

В самолете, летевшем из Туниса, случилось задымление. В пражском аэропорту имени Вацлава Гавела после посадки пассажиров успели эвакуировать по надувному матрасу путем спуска-скольжения даже до приезда медиков и пожарных.Пожарные осмотрели самолет и не нашли никакого задымления. Возможно, случившееся мелкое возгорание выявит следующая проверка.Никто из пассажиров не пострадал. Но такой спуск используется в аэропорту крайне редко, обычно используют другие методы эвакуации, передает РИА Новости.