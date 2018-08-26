Организаторы экскурсии рассказали ребятам об истории создания музея, героях милиции и современной полиции, обучении в высших учебных заведениях системы МВД.

Сотрудники Отдела МВД России по Собинскому району пригласили в музей ОМВД подопечных Филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области по Собинскому району.В мероприятии приняли участие помощник начальника Собинского ОМВД – начальник отделения по работе с личным составом старший лейтенант внутренней службы Татьяна Тишина, а также начальник Филиала ФКУ УИИ УФСИН по Собинскому району майор внутренней службы Андрей Козлов.Организаторы экскурсии подробно рассказали ребятам об истории создания музея, героях милиции и современной полиции, а также обучении в высших учебных заведениях системы МВД, престиже службы в органах внутренних дел. После небольшой экскурсии каждый из присутствующих еще раз самостоятельно посмотрел стенды и экспонаты музея.В конце встречи подростки смогли задать интересующие их вопросы и поблагодарили полицейских за интересную экскурсию.