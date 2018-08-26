Звуки национального гимна России, исполненного на карильоне кафедрального собора Архангела Михаила и Святой Гудулы, открыли в воскресенье в Брюсселе концерт русской музыки на колоколах.

В соборе Архангела Михаила и Святой Гудулы, где коронуют бельгийских монархов и проходят торжественные мессы по случаю Дня независимости Бельгии, прозвучал гимн России.Гимн исполнялся на карильоне. Так открылся в Брюсселе концерт русской музыки на колоколах.Свои композиции, посвященные России, исполнил известный бельгийский мастер карильонной музыки Фабрис Ренар.Один из инициаторов концерта, глава общественной организации "За преобразования в Льеже" Серж Дельвен уверен, что сегодня важно прекратить остракизм по отношению к России и наладить с ней диалог, передает "Интерфакс".