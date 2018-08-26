Более 4 миллионов человек, 12 тысяч боевых самолетов, около 70 тысяч орудий и минометов, больше 13 тысяч танков - такие силы сошлись с обеих сторон в крупнейшем сражении всех войн, времен и народов - Курской битве.
Более 4 миллионов человек, 12 тысяч боевых самолетов, около 70 тысяч орудий и минометов, больше 13 тысяч танков — такие силы сошлись с обеих сторон в крупнейшем сражении всех войн, времен и народов — Курской битве. Россия отметила 75-летие победы, завершившейся коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Август 1943-го — с первым военным салютом в честь освобождения Орла и Белгорода — приблизил май 1945-го — с победным салютом. В юбилейных торжествах принял участие Владимир Путин.
Этим ветеранам уже далеко за 90, но у каждого рукопожатие — стальная хватка. Василий Петрович Репников прошел всю войну. Сначала партизанил на родине, в Карелии, потом — Ленинград, потом — Курская дуга, Прохоровка.
"Это — ад. Меня. Мы три танка сожгли, а четвертый нас раздавил. И у меня нога шевельнулась. Не шевельнулась, так бы не откопали", — вспоминает ветеран.
Чтобы почтить память погибших товарищей, они каждый год приезжают в Курск. Сегодня рядом с ними президент. У Вечного огня во время минуты молчания Путин склоняет голову.
По окончании церемонии президент подходит к ветеранам, поздравляет с праздником, желает здоровья. А потом возлагает цветы к памятнику маршалу Жукову и к памятному знаку "Курск — город воинской славы".
Сражение на Курской дуге перемололо более 4 миллионов человек, 70 тысяч орудий и минометов, 13 тысяч танков и 12 тысяч самолетов. Поражение означало крах, победа давала надежду на общий успех в той страшной войне. Мы оказались сильнее. Итогом сражения на Курской дуге стало освобождение Орла, Белгорода, Харькова, а потом и всего Донбасса.
В день юбилея над Курском чистое небо. О такой жизни для своих внуков мечтали те, кто остался там навсегда. Под "Священную войну" знаменная группа роты Почетного караула вносит Государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы, штандарты советских фронтов — участников Курской битвы. Во главе механизированной колонны — танк-легенда Т-34. За ним на проспект Победы въезжает современная техника. А в воздушной части парада в Курске — впервые наши многофункциональные истребители Су-30СМ.
"Победа под Курском была великим праздником. Потому что это был переломный год, когда наши войска перестали отступать, а начали только наступать. А немцы больше не наступали", — отметил ветеран ВОВ Михаил Будерев.
Курск. Локомотивное депо. Именно через курский железнодорожный узел проходило снабжение частей Красной Армии летом 1943 года. Сюда приходили эшелоны с войсками и техникой. Немцы, конечно, пытались этому воспрепятствовать. Наносили удары, следы которых видны до сих пор.
На здании еще дореволюционной постройки — разбитый и обожженный кирпич. А это неразорвавшаяся немецкая авиабомба. Ее достали из земли. В начале июня 1943-го здесь был настоящий ад. В течение трех суток немецкие самолеты беспрерывно бомбили. Сбросили более двух тысяч бомб.
Но железнодорожники выходили и восстанавливали пути, пакгаузы, депо и вокзал. Серое здание — часть того, старого, курского вокзала. Здесь рабочий кабинет начальника станции. В 1943-м им был Герой Социалистического Труда Петр Шубин. Под его руководством станция приняла и отправила почти 5,5 тысячи эшелонов.
"Он был ранен, контужен, засыпан землей. Его еле-еле вытащили из воронки. Но он продолжал руководить коллективом", — рассказал кандидат исторических наук Александр Манжосов.
Курская битва, изменившая ход всей Второй мировой, еще хранит тайны. Поисковики каждый год находят свидетельства. Поисковый отряд "Огненная дуга" обнаружил место падения пикирующего бомбардировщика Пе-2.
"То, чем вы занимаетесь, поисковые отряды, вообще все движение, эта деятельность и результат ее работы, как это не покажется странным, оно ведь не нужно тем, о ком вы заботитесь. Этих людей уже давно нет, они ушли из жизни, они погибли. Эта работа нужна живущим сегодня и будущим поколениям. Это нужно для воспитания нашего общества в любви и почитании тех, кто отдал за страну, за будущие поколения, в том числе и за нас с вами, за будущее самое дорогое, что есть у человека, — жизнь свою", — заявил Владимир Путин.
На торжества по случаю победы в Курской битве приехали ветераны с Украины. Во время сражения на Курской дуге Станислав Зозуля водил эшелоны на передовую. Но на Украине сейчас в почете другие герои. Об этом не понаслышке знает и Мария Рист. Она выжила в Курской битве. А сразу после войны по комсомольской разнарядке поехала на Западную Украину, в Ивано-Франковск. "И это было хуже, чем на фронте. На фронте знали, откуда пули летят и кто стреляет. А там — нет", — говорит ветеран.
Сейчас она живет в Эстонии, но весной приезжала в Киев, чтобы поучаствовать в праздничном концерте ко Дню Победы на телеканале "Интер". Украинские националисты тогда требовали отменить показ концерта и заблокировали вход в здание.
Юбилей Курской битвы — возможность еще раз вспомнить, какой ценой далась Победа, и сохранить подлинную историю войны.