Более 4 миллионов человек, 12 тысяч боевых самолетов, около 70 тысяч орудий и минометов, больше 13 тысяч танков - такие силы сошлись с обеих сторон в крупнейшем сражении всех войн, времен и народов - Курской битве.

Более 4 миллионов человек, 12 тысяч боевых самолетов, около 70 тысяч орудий и минометов, больше 13 тысяч танков — такие силы сошлись с обеих сторон в крупнейшем сражении всех войн, времен и народов — Курской битве. Россия отметила 75-летие победы, завершившейся коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Август 1943-го — с первым военным салютом в честь освобождения Орла и Белгорода — приблизил май 1945-го — с победным салютом. В юбилейных торжествах принял участие Владимир Путин.Этим ветеранам уже далеко за 90, но у каждого рукопожатие — стальная хватка. Василий Петрович Репников прошел всю войну. Сначала партизанил на родине, в Карелии, потом — Ленинград, потом — Курская дуга, Прохоровка."Это — ад. Меня. Мы три танка сожгли, а четвертый нас раздавил. И у меня нога шевельнулась. Не шевельнулась, так бы не откопали", — вспоминает ветеран.Чтобы почтить память погибших товарищей, они каждый год приезжают в Курск. Сегодня рядом с ними президент. У Вечного огня во время минуты молчания Путин склоняет голову.По окончании церемонии президент подходит к ветеранам, поздравляет с праздником, желает здоровья. А потом возлагает цветы к памятнику маршалу Жукову и к памятному знаку "Курск — город воинской славы".Сражение на Курской дуге перемололо более 4 миллионов человек, 70 тысяч орудий и минометов, 13 тысяч танков и 12 тысяч самолетов. Поражение означало крах, победа давала надежду на общий успех в той страшной войне. Мы оказались сильнее. Итогом сражения на Курской дуге стало освобождение Орла, Белгорода, Харькова, а потом и всего Донбасса.В день юбилея над Курском чистое небо. О такой жизни для своих внуков мечтали те, кто остался там навсегда. Под "Священную войну" знаменная группа роты Почетного караула вносит Государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы, штандарты советских фронтов — участников Курской битвы. Во главе механизированной колонны — танк-легенда Т-34. За ним на проспект Победы въезжает современная техника. А в воздушной части парада в Курске — впервые наши многофункциональные истребители Су-30СМ."Победа под Курском была великим праздником. Потому что это был переломный год, когда наши войска перестали отступать, а начали только наступать. А немцы больше не наступали", — отметил ветеран ВОВ Михаил Будерев.Курск. Локомотивное депо. Именно через курский железнодорожный узел проходило снабжение частей Красной Армии летом 1943 года. Сюда приходили эшелоны с войсками и техникой. Немцы, конечно, пытались этому воспрепятствовать. Наносили удары, следы которых видны до сих пор.На здании еще дореволюционной постройки — разбитый и обожженный кирпич. А это неразорвавшаяся немецкая авиабомба. Ее достали из земли. В начале июня 1943-го здесь был настоящий ад. В течение трех суток немецкие самолеты беспрерывно бомбили. Сбросили более двух тысяч бомб.Но железнодорожники выходили и восстанавливали пути, пакгаузы, депо и вокзал. Серое здание — часть того, старого, курского вокзала. Здесь рабочий кабинет начальника станции. В 1943-м им был Герой Социалистического Труда Петр Шубин. Под его руководством станция приняла и отправила почти 5,5 тысячи эшелонов."Он был ранен, контужен, засыпан землей. Его еле-еле вытащили из воронки. Но он продолжал руководить коллективом", — рассказал кандидат исторических наук Александр Манжосов.Курская битва, изменившая ход всей Второй мировой, еще хранит тайны. Поисковики каждый год находят свидетельства. Поисковый отряд "Огненная дуга" обнаружил место падения пикирующего бомбардировщика Пе-2."То, чем вы занимаетесь, поисковые отряды, вообще все движение, эта деятельность и результат ее работы, как это не покажется странным, оно ведь не нужно тем, о ком вы заботитесь. Этих людей уже давно нет, они ушли из жизни, они погибли. Эта работа нужна живущим сегодня и будущим поколениям. Это нужно для воспитания нашего общества в любви и почитании тех, кто отдал за страну, за будущие поколения, в том числе и за нас с вами, за будущее самое дорогое, что есть у человека, — жизнь свою", — заявил Владимир Путин.На торжества по случаю победы в Курской битве приехали ветераны с Украины. Во время сражения на Курской дуге Станислав Зозуля водил эшелоны на передовую. Но на Украине сейчас в почете другие герои. Об этом не понаслышке знает и Мария Рист. Она выжила в Курской битве. А сразу после войны по комсомольской разнарядке поехала на Западную Украину, в Ивано-Франковск. "И это было хуже, чем на фронте. На фронте знали, откуда пули летят и кто стреляет. А там — нет", — говорит ветеран.Сейчас она живет в Эстонии, но весной приезжала в Киев, чтобы поучаствовать в праздничном концерте ко Дню Победы на телеканале "Интер". Украинские националисты тогда требовали отменить показ концерта и заблокировали вход в здание.Юбилей Курской битвы — возможность еще раз вспомнить, какой ценой далась Победа, и сохранить подлинную историю войны.