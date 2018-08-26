В России в последнее воскресенье августа отмечают День шахтёра.

В России в последнее воскресенье августа отмечают День шахтёра. Работников и ветеранов угольной промышленности поздравил Владимир Путин. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля. Как праздник отмечают в Хакасии, и в каких условиях сегодня работают горняки?По ярким мешкам угольный "Разрез Аршановский" теперь знают во всем мире. Так упаковывать свою продукцию здесь начали совсем недавно, но уголь в мешках так понравился потребителям, что его начали покупать даже в Европе."Проще подойти, взять мешок и высыпать его в печку. И все – уголь горит. Хорошего качества – 6000 калорий – это низшая теплота горения, то есть золы вообще почти не остается", — пояснил Вадим Вакулич, замначальника погрузки ООО "Разрез Аршановский".Такой упакованный уголь пользуется спросом, например, у дачников. Но, все-таки, основные потребители Аршановского разреза – металлургические заводы и крупные котельные. Уголь туда отправляют в железнодорожных вагонах. Но перед этим все, что добывают в разрезе, пропускают через специальные фильтры и дробилки. Или, как говорят сами угольщики, доводят до нужной фракции."Продукт, который мы продаем, – это фракция 0,50. Основная масса только этого продукта идет, ее мы отгружаем", — рассказал Евгений Логинов, директор по производству ООО "Разрез Аршановский".Основная, на которую приходится львиная доля продаж — 0,50.Добыча угля не останавливается даже в профессиональный праздник — День шахтера."Разрез Аршановский" хотя и молодой, но добычу здесь наращивают рекордными темпами. В прошлом году горняки отгрузили 3 миллиона тонн угля, в этом планка — уже 4 миллиона. К разрезу тянут автомобильные дороги, но стратегическая задача — подвести железнодорожную ветку.Евгений Юрин, исполнительный директор "Разреза Аршановский" рассказал: "У нас впереди транспортное развитие — появляются дороги. Впереди — строительство железнодорожной станции. Соответственно, на станции будут работать уже железнодорожники".Железная дорога позволит поднять производительность в разы. А это означает рост налоговых поступлений и увеличение рабочих мест."10-11 тысяч рабочих мест создано в республике. Это — рабочий класс. Это — работа за высокую зарплату. Средняя зарплата в горной отрасли составляет 50- 60 тысяч рублей в месяц", — пояснил председатель Верховного совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев.Такой бурный рост сделал угольную отрасль ведущей в Хакасии. Поэтому День шахтера – праздник, который отмечает вся республика."Сегодня отрасль занимает 20 процентов в экономике региона, через 3 года это будет уже 40 процентов", — Виктор Зимин, глава Республики Хакасия.Стать шахтерами хотят все больше жителей региона. В местных техникумах и институтах профессии, связанные с добычей угля, стали самыми востребованными. И работы выпускникам хватит на долгие годы. Только на "Разрезе Аршановский" разведанных запасов — на несколько десятилетий.