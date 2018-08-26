В матче пятого тура чемпионата России по футболу Уфа принимала у себя дома санкт-петербургский Зенит. Команда Сергея Семака без особых проблем переиграла соперника со счетом 2:0. Один из мячей за сине-бело-голубых забил Артем Дзюба.

В матче пятого тура чемпионата России по футболу "Уфа" принимала у себя дома санкт-петербургский "Зенит". Команда Сергея Семака без особых проблем переиграла соперника со счетом 2:0. Один из мячей за сине-бело-голубых забил Артем Дзюба.Уже на 3-й минуте мяч в собственные ворота отправил Иван Пауревич. Немного погодя отличился Артем Дзюба, использовав выход один на один с голкипером "Уфы".Во втором тайме на 68-й минуте у хозяев поля был удален с поля Боян Йокич, получивший сначала желтую карточку, а следом и красную."Зенит", победив "Уфу", вновь возглавил турнирную таблицу РПЛ. После 5 матчей в активе команды Сергея Семака 15 очков. Уфимский клуб остался на 12-м месте, набрав 4 балла после 5 игр.