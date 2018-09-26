Во втором, основном, чтении Госдумой принят законопроект об изменении пенсионного законодательства. В поддержку документа проголосовали 326 парламентариев из зарегистрировавшихся в начале пленарного заседания, 59 выступили против, один депутат воздержался.

Во втором, основном, чтении Госдумой принят законопроект об изменении пенсионного законодательства. В поддержку документа проголосовали 326 парламентариев из зарегистрировавшихся в начале пленарного заседания, 59 выступили против, один депутат воздержался.Как отмечает ТАСС, ключевые поправки к правительственной инициативе внес президент РФ Владимир Путин. В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет. В настоящее время эта планка составляет 55 и 60 лет соответственно.Президентские корректировки также предоставляют допгарантии для лиц предпенсионного возраста, определяя пятилетний период, который охватывает эту категорию лиц.Как рассказал на заседании глава профильного думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), сохраняются действующие сегодня нормы для коренных и малочисленных народов Севера, сохраняются действующие нормы для родителей и членов семьи погибших военнослужащих, для медицинских, педагогических и творческих работников также возраст выхода на пенсию увеличивается не на 8, а на 5 лет. Кроме того, сократится общий стаж для досрочных пенсий: если в первом чтении он был 45 и 40 лет, то теперь 42 и 37.У многодетных матерей появляется право досрочно выходить на пенсию: в зависимости от количества детей, которых женщина родила и воспитала. Дается возможность досрочно (на полгода раньше) выйти на пенсию для тех, кто в 2019 и 2020 годах должен выйти на пенсию. С 1 января отменяется так называемая заморозка для тех сельских жителей, кто 30 и более лет проживал на сельской территории и занимался сельским хозяйством.Вводится переходный период, когда определена индексация пенсий, которая должна обеспечить тот самый рост пенсий — в среднем на 1 тысячу рублей, после него возвращается действующая сегодня индексация.По инициативе депутатов и сенаторов от "Единой России" сохранены действующие нормы для получения накопительной пенсии: она будет выплачиваться в нынешнем пенсионном возрасте: с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.Поправки президента РФ были поддержаны всеми думскими фракциями, включая КПРФ, которая признала, что эти коррективы улучшают правительственный вариант текста. При этом коммунисты выступили против принятия самого проекта закона.Предложения по доработке правительственного текста исходили не только от депутатов Госдумы, но и от регионов, представителей бизнеса, общественных организаций и профсоюзов. Их сведением занималась специально созданная в Госдуме рабочая группа по совершенствованию пенсионного законодательства.25 сентября палата приняла по инициативе президента РФ еще один важный закон в рамках пенсионного пакета, который вводит штрафы до 200 тысяч рублей за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.