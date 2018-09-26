Наболело. Жители одного из домов на улице Белоконской устали дышать неприятным запахом. Дело в том, что несколько месяцев назад под их окнами сгорел мусорный контейнер. Один из тех, что вкапывают в землю. Но, по привычке, люди несут мусор на старое место и кидают в яму. Управкомпания решить вопрос быстро не смогла. В результате, свалка выросла и теперь мешает людям жить. Как же быть? Задумался Игорь Липский.

Наболело. Жители одного из домов на улице Белоконской устали дышать неприятным запахом. Дело в том, что несколько месяцев назад под их окнами сгорел мусорный контейнер. Один из тех, что вкапывают в землю. Но, по привычке, люди несут мусор на старое место и кидают в яму. Управкомпания решить вопрос быстро не смогла. В результате, свалка выросла и теперь мешает людям жить. Как же быть? Задумался Игорь Липский.(ул. Белоконской)Эта контейнерная площадка у дома №23 для местных жителей стала настоящей головной болью. Люди вынуждены бросать мусор прямо в яму в земле. В результате, во дворе дома настоящий "рассадник антисанитарии" - еще немного и на неприятный запах сбегутся крысы. Летом эта площадка выглядела прилично: никакой грязи, на месте свалки стояло 2 контейнера. Но потом произошел пожар, и один мусорный бак сгорел. Местные не удивляются, по их словам, контейнер сделан из легковоспламеняющегося материала.Анатолий Зубарев, житель дома №23 по ул. Белоконской: "Верхняя часть контейнеров выполнена из горючих материалов - из пластмассы. С мусором совершенно случайно кто-то по неосторожности выбросил окурок. В вечернее время возник пожар. Внутрення подземная часть, вместе с мусором, понятно, сгорела. Загасили. Прошло с этого времени примерно месяца 4-5. Никому ничего не надо. Мусор выбрасывают как попало".После пожара части сгоревшего контейнера даже не унесли со свалки. Местные жители обратились с просьбой убрать "зловонную яму" в управкомпанию "ЖРЭП №8". На время ремонта "управляшка" предложила пользоваться мусорными контейнерами у соседних домов. Но на деле вышло иначе. Жители близлежащих домов стали выбрасывать мусор в оставшийся контейнер у дома №23. По словам жителей, у людей просто нет выбора. Эта мусорка осталась единственной.Валентина, жительница дома №23 по ул. Белоконской: "Вообще, у нас здесь всё завалено всегда. Потому что с этих домов отказались от мусорки, на Марьинке мусорки нет, тащат к нам. Здесь, у этого дома, тоже была мусорка. Там сделали стоянку. И все несут сюда. Даже с Пекинки машина едет и выгружает и колёса, и рыбные ящики. Чего тут только нет. В общем, "вонизма", прошу прощения. Это вообще невыносимо".Мимо этой мусорки к детской площадке приходится проходить молодым мамочкам. Ходят, зажав нос.Светлана Графова, Екатерина Садовникова, жительница дома №18 по ул. Белоконской: "Постоянно грязь, вонь вот эта стоит". - "Там просто шина большая лежала. Мы проходили мимо. Запах был ядучий. Видимо, кто-то её потушил. И пошло это сгорание. В итоге, помойка просто взяла и расплавилась, что ли. Её не стали ни выкидывать, ничего. Мусорщики просто приезжают и забирают мусор. А то, что с этим нужно что-то делать, им до лампочки, грубо говоря".Местные жители задаются вопросом: куда выбрасывать мусор? В управкомпании нам пояснили: проблему скоро решат. Работы по ремонту этой площадки спустя несколько месяцев все-таки начались.Оксана Мичурина, гендиректор управкомпании "ЖРЭП №8": "Стихийное складирование бытовых отходов КГМ, которые периодически образуются на месте сгоревшего контейнера, регулярно вывозятся. Как только новый контейнер будет доставлен - он уже заказан - восстановление будет выполнено в полном объёме".Но кто виноват в пожаре, по словам гендиректора, установить так и не удалось. В "ЖРЭП №8" отметили, что случай поджога мусорных контейнеров по городу не единичный. Управкомпания уже сталкивалась с этой проблемой. Но предотвратить её пока не может.