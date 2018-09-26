Аэрофлот впервые внес в черные списки имена трех авиадебоширов. Им будет отказано в перевозке на всех рейсах Аэрофлота в течение года.

"Аэрофлот" впервые внес в черные списки имена трех авиадебоширов. Им будет отказано в перевозке на всех рейсах "Аэрофлота" в течение года.Первым стал пассажир, летевший из Москвы в Уфу 12 июня 2018 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин грубо нарушал правила поведения на борту воздушного судна, выражал неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью, после чего, окончательно потеряв над собой контроль, ударил одного из членов кабинного экипажа. Уфимский районный суд Республики Башкортостан 10 августа 2018 года признал виновным данного пассажира в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 "Хулиганство на воздушном транспорте" Уголовного кодекса РФ, и назначил штраф в размере 150 тысяч рублей.Следующими фигурантами черного списка "Аэрофлота" стали пассажиры рейса SU 1946, следовавшего по маршруту Москва – Алма-Ата 8 июля 2018 года. Двое граждан были замечены за распитием алкогольных напитков, принесенных с собой, что категорически запрещено правилами авиакомпании. На устные и письменные предупреждения экипажа не реагировали. После изъятия алкогольных напитков вели себя крайне агрессивно, проявляя неуважение и враждебность по отношению к бортпроводникам и другим пассажирам, в том числе провоцируя драку.Деструктивное поведение дебоширов поставило безопасность полета под угрозу, в связи с чем командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Казани. Татарстанским территориальным отделом государственного авиационного надзора 6 сентября 2018 года вынесено постановление о назначении административного наказания, предусмотренного статьей 11.17 "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" Кодекса об административных правонарушениях РФ в отношении вышеупомянутых граждан.Отказывая авиадебоширам в перевозке, "Аэрофлот" на практике применяет один из методов борьбы с деструктивным поведением на борту воздушного судна.