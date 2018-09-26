Юлия Барановская взорвала медиапространство своим заявлением, что бывший гражданский муж, футболист Андрей Аршавин, осознанно не видится с тремя детьми на протяжении пяти лет. Не оставила без внимания дерзкие слова ведущей жена спортсмена Алиса Аршавина.

Юлия Барановская взорвала медиапространство своим заявлением, что бывший гражданский муж, футболист Андрей Аршавин, "осознанно" не видится с тремя детьми на протяжении пяти лет. Не оставила без внимания дерзкие слова ведущей жена спортсмена Алиса Аршавина.Алиса Аршавина предпочла не вступать в диалог с Юлией Барановской. Она сделала иначе. 31 июля объявившая о том, что покидает социальную сеть Instgaram, Аршавина обновила свой аккаунт. Алиса опубликовала сразу несколько фотографий, причем на одной из них запечатлела Андрея в компании своей старшей дочери Алисы. Причем подписей к снимкам Аршавина предпочла не делать.Подписчики немедленно активизировались. Многие из них порадовались возвращению Алисы, другие не сдержали иронии. "С возвращением!!! Ура!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Майор ФСБ, наконец-то", "Не выдержала душа поэта....", "Алиса, здравствуйте! Как хорошо, что вы снова с нами!😘 соскучились по вам и вашим ангелочкам-деткам 🤗", "Аахааа, тяжела жизнь без Инстаграма", "Ну как же, о Барановской пишут, а о ней – ни строчки! Вот и напомнила))" – прокомментировали свежие кадры пользователи Сети.Напомним, на своей страничке в Instagram Юлия Барановская презентовала собственную книгу под оптимистичным названием "Все к лучшему – проверено мной". В комментариях подписчики высказали убеждение, что Юлия до сих пор любит Андрея Аршавина и не может забыть.Начитавшись отзывов, Барановская вспылила. "Вы считаете , что можно называть "папой" человека , который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений , отец это прежде всего ответственность , а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого....", – высказалась Барановская.