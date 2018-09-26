Проект не соответствует критериям оценки и требует доработки
Проект не соответствует критериям оценки и требует доработки
Архитектурная комиссия города Иванова отказала в согласовании проекта 14-этажного жилого дома на улице 2-й Южной, сообщает пресс-служба городской администрации.
Как рассказали в профильном управлении, если градостроительный план земельного участка получен после 17 июля 2018, то получение свидетельства о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов обязательно для строительства в рекреационных и жилых зонах.
На заседании архитектурная комиссия приняла решение, что проект не соответствует критериям оценки и требует доработки. В связи с этим в согласовании проекта отказано, а разработчикам даны рекомендации.
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