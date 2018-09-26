× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/26-09-2018-arxitekturnaya-komissiya-ivanova-ne-soglasovala-proekt-doma-na-2-j-yuzhnoj.html" target="_blank">Архитектурная комиссия Иванова не согласовала проект дома на 2-й Южной</a> - Проект не соответствует критериям оценки и требует доработки