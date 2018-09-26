Певец Николай Басков похвастался собственной прозорливостью.
Артист на несколько лет опережает модные тенденции.
Певец Николай Басков похвастался собственной прозорливостью.
Артист на несколько лет опережает модные тенденции.
В своем Instagram Николай опубликовал коллаж, состоящий из
двух снимков. На одном запечатлена модель в одежде от элитного бренда Gucci, идущая по подиуму, на другом сам Басков
в концертном костюме.
Примечательно, что и у манекенщика, и у певца причинное
место прикрыто гульфиком в форме ракушки. На фотографиях певец с гордостью отметил,
что дизайнеры анонсировали наряд в 2018 году, а он носил похожий еще в далеком 2015-м.
"ШОК! СЕНСАЦИЯ! ПЛАГИАТ!😱 кто бы мог представить, что даже у Николая
Баскова можно украсть идею для модного люксового бренда. в Gucci тоже любят
Новую волну и черпают вдохновение там, концерт смотрят, подпевают (как я их
понимаю). как здорово, что ракушку теперь можно купить у Gucci и так невероятно
стильно выглядеть, как говорится "когда моллюск прихватил". любая
Русалочка или Русал будет вашим. вот на подиуме Афродит-Gucci и наш чудесный и
любимый Афродит-Коля!!!", – написал довольный собой Николай в Instagram.
Поклонники заметили, что эротический аксессуар сидит на нем лучше чем на модели, однако после напомнили, что ему надо бы
заняться своим творчеством и перестать смешить людей, выпячивая срамные места. "Для меня Николай
Артист,Певец с большой буквы. Но когда вот такое( Сильно разочаровывает. Чем
восторгаться-то? (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Николай, на Вас
ракушка смотрится гораздо лучше чем на моделе Gucci )) Просто идеально!!!", -
писали интернет-обыватели.
Напомним, что недавно опубликованный
в Сети клип Николая Баскова и Филиппа Киркорова "Ибица" был встречен шквалом негатива.
Среди плюющихся от совместного детища певцов оказался музыкальный критик Сергей
Соседов. Эксперт заявил "о полной
творческой импотенции" народных артистов. По его словам, Николай и
Филипп как исполнители себя давно исчерпали.