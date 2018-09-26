Певец Николай Басков похвастался собственной прозорливостью. Артист на несколько лет опережает модные тенденции.

Певец Николай Басков похвастался собственной прозорливостью.Артист на несколько лет опережает модные тенденции.В своем Instagram Николай опубликовал коллаж, состоящий издвух снимков. На одном запечатлена модель в одежде от элитного бренда Gucci, идущая по подиуму, на другом сам Басковв концертном костюме.Примечательно, что и у манекенщика, и у певца причинноеместо прикрыто гульфиком в форме ракушки. На фотографиях певец с гордостью отметил,что дизайнеры анонсировали наряд в 2018 году, а он носил похожий еще в далеком 2015-м."ШОК! СЕНСАЦИЯ! ПЛАГИАТ!😱 кто бы мог представить, что даже у НиколаяБаскова можно украсть идею для модного люксового бренда. в Gucci тоже любятНовую волну и черпают вдохновение там, концерт смотрят, подпевают (как я ихпонимаю). как здорово, что ракушку теперь можно купить у Gucci и так невероятностильно выглядеть, как говорится "когда моллюск прихватил". любаяРусалочка или Русал будет вашим. вот на подиуме Афродит-Gucci и наш чудесный илюбимый Афродит-Коля!!!", – написал довольный собой Николай в Instagram.Поклонники заметили, что эротический аксессуар сидит на нем лучше чем на модели, однако после напомнили, что ему надо бызаняться своим творчеством и перестать смешить людей, выпячивая срамные места. "Для меня НиколайАртист,Певец с большой буквы. Но когда вот такое( Сильно разочаровывает. Чемвосторгаться-то? (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Николай, на Васракушка смотрится гораздо лучше чем на моделе Gucci )) Просто идеально!!!", -писали интернет-обыватели.Напомним, что недавно опубликованныйв Сети клип Николая Баскова и Филиппа Киркорова "Ибица" был встречен шквалом негатива.Среди плюющихся от совместного детища певцов оказался музыкальный критик СергейСоседов. Эксперт заявил "о полнойтворческой импотенции" народных артистов. По его словам, Николай иФилипп как исполнители себя давно исчерпали.