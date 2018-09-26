Северный флот России впервые развернул в Арктике, на острове Котельный, береговой ракетный комплекс Бастион. Он примет участие в тренировке по обороне побережья и должен будет уничтожить корабль вероятного противника в море Лаптевых.

Северный флот России впервые развернул в Арктике, на острове Котельный, береговой ракетный комплекс "Бастион". Он примет участие в тренировке по обороне побережья и должен будет уничтожить корабль вероятного противника в море Лаптевых, сообщает Министерство обороны России.Один "Бастион" способен защитить от высадки вражеского десанта до 600 километров берега. Комплекс состоит из 4 пусковых установок ракет "Оникс", или "Яхонт" в экспортной модификации, командного пункта и транспортно-заряжающей машины. Кроме того, комплексу могут дополнительно выдать систему целеуказания с радиолокационной станцией "Монолит-Б".Радиус действия "Бастиона" достигает 300 километров. Прорывать оборону кораблей противника ракета "Оникс" должна за счет движения на сверхзвуковой скорости, то есть свыше 1100 километров в час. Подготовка к стрельбе занимает у комплекса не больше 4 минут.