Телеведущая пожаловалась поклонникам на проблемы со здоровьем. Знаменитости даже пришлось обратиться к зарубежному медику.

Телеведущая пожаловалась поклонникам на проблемы со здоровьем.Знаменитости даже пришлось обратиться к зарубежному медику.Недавно стало известно, что Ксения ждет второго ребенка. Обэтом сообщил официальный представитель звезды.Громкое заявление было сделано после старта съемок новогопроекта Ксении "Собчак слезам не верит". Тогда ходили слухи, что телеведущая былавынуждена признаться из-за того, что подросший живот уже невозможно спрятатьпод одеждой.Менеджер Собчак не стал вдаваться в подробности, поэтому осамочувствии знаменитости не обмолвился. Однако сама Собчак рассказала вСети, что мучается сильными болями. Оказывается у Ксении есть проблемы спозвоночником.Она поведала своим подписчикам в Instagram, что долгождала приезда знаменитого врача-остеопата Томаса. По словам знаменитости, ужепосле первого приема она почувствовала облегчение. "Скажу вам честно, это реально чудо. Если у вас как и у меняболит спина-вам к нему. ❤️ Вродепоглаживает-похлопывает, а встаешь-и Новый Человек (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред)", – написала Собчак.Между тем на просторах Интернета не утихает дискуссия.Многие поклонники телеведущей подозревают, что заявление об интересномположении – это пиар-ход, чтобы разрекламировать новую программу Ксении.Отметим, что сама звезда еще не разу не упоминала о своей второй беременности.Даже на ее фотографиях в соцсетях на живот пока нет и намека.