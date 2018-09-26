В Сети вновь появились слухи об интересном положении модели
Анастасии Решетовой. Поговаривают, что возлюбленную рэпера Тимати видели в перинатальном
центре.
В Сети вновь появились слухи об интересном положении модели
Анастасии Решетовой. Поговаривают, что возлюбленную рэпера Тимати видели в перинатальном
центре.
Об этом написал приятель Решетовой. "Если напишу, что видел
тебя в "Лапино", ты удалишь комментарий?" – поинтересовался он под постом Анастасии. Молодой человек вызвал пристальный интерес к своей персоне у фолловеров модели.
Решетова ответила другу, мол, на консультации у
врача в подмосковном центре не была. "А зачем писать то, чего не было?
Перепутал может с кем-то..." – отозвалась знаменитость. Примечательно, что
девушка не опровергла сплетни о своей беременности.
Отметим, что, судя по соцсетям модели, ее отношения с рэпером
перешли на новый уровень. Ранее они не публиковали совместных снимков в Сети. Однако
после того, как в августе появились разговоры о скором материнстве Анастасии,
они поделились кадрами свежей фотосессии, на которой запечатлены вместе. Также
звезды намекнули в комментариях, что в их жизни вскоре произойдут большие
перемены.
Многие посчитали, что у Анастасии и Тимати скоро состоится
свадьба. К слову, на эту тему поклонники пары спорят уже давно, пытаясь
разглядеть у Насти на пальце заветное колечко. Однако на прямые вопросы ни она,
ни ее знаменитый возлюбленный не отвечают, а слухи о помолвке не комментируют.
Примечательно, что рэпер и модель встречаются уже более трех лет.