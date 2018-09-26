В Сети вновь появились слухи об интересном положении модели Анастасии Решетовой. Поговаривают, что возлюбленную рэпера Тимати видели в перинатальном центре.

В Сети вновь появились слухи об интересном положении моделиАнастасии Решетовой. Поговаривают, что возлюбленную рэпера Тимати видели в перинатальномцентре.Об этом написал приятель Решетовой. "Если напишу, что виделтебя в "Лапино", ты удалишь комментарий?" – поинтересовался он под постом Анастасии. Молодой человек вызвал пристальный интерес к своей персоне у фолловеров модели.Решетова ответила другу, мол, на консультации уврача в подмосковном центре не была. "А зачем писать то, чего не было?Перепутал может с кем-то..." – отозвалась знаменитость. Примечательно, чтодевушка не опровергла сплетни о своей беременности.Отметим, что, судя по соцсетям модели, ее отношения с рэперомперешли на новый уровень. Ранее они не публиковали совместных снимков в Сети. Однакопосле того, как в августе появились разговоры о скором материнстве Анастасии,они поделились кадрами свежей фотосессии, на которой запечатлены вместе. Такжезвезды намекнули в комментариях, что в их жизни вскоре произойдут большиеперемены.Многие посчитали, что у Анастасии и Тимати скоро состоитсясвадьба. К слову, на эту тему поклонники пары спорят уже давно, пытаясьразглядеть у Насти на пальце заветное колечко. Однако на прямые вопросы ни она,ни ее знаменитый возлюбленный не отвечают, а слухи о помолвке не комментируют.Примечательно, что рэпер и модель встречаются уже более трех лет.