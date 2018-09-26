Скандал в Ставрово. Торговцы овощами обвиняют местного главу. Якобы последний уничтожил часть товара и даже ударил одного из продавцов. И, несмотря на то, что история эта, если и случилась, то белым днем, свидетелей происшестия в большом поселке найти не удалось. Тем временем, и торговцев овощами, и главу местные жители характеризуют как добрых и неконфликтных людей. Что же произошло в Ставрово, попытался выяснить Константин Миронов.

Скандал в Ставрово. Торговцы овощами обвиняют местного главу. Якобы последний уничтожил часть товара и даже ударил одного из продавцов. И, несмотря на то, что история эта, если и случилась, то белым днем, свидетелей происшестия в большом поселке найти не удалось. Тем временем, и торговцев овощами, и главу местные жители характеризуют как добрых и неконфликтных людей. Что же произошло в Ставрово, попытался выяснить Константин Миронов.(Посёлок Ставрово, Собинский район)В пятницу вечером, в тихом посёлке Ставрово Собинского района, произошло событие, которое всколыхнуло спокойствие местных жителей. В тот день продавец овощей Вера Зинина отлучилась буквально на 15 минут по личному делу, а когда вернулась, рассказывает женщина, перед ее глазами предстала странная картина: на асфальте разбитые арбузы, а ее помошник Саша с разбитым лицом. На вопрос, что произошло, женщина услышала вот такую историю.Вера Зинина, продавец овощей и фруктов: "Подъехал, начал бить арбузы, кидать, сюда арбуз кинул, туда дыню, под прилавок. На товар тоже бросал и арбузы, и дыни, на всё бросал: на виноград, на помидоры. Всё это разбрасывал со словами и угрозами. У меня тут помощник есть, он начал отнимать у него арбуз, жалко, что он бьёт арбузы, и тот его ударил прямо на бровь".По словам женщины, арбузы бил не просто прохожий, а якобы сам глава посёлка. По крайней мере, так ей сказал помощник. Женщина подтвердила, что местный глава раз подъезжал к их точке и просил подвинуться с тротуара, по которому ходят люди в магазин. Но торговцы, по их словам, работали здесь исключительно на законных основаниях. Застать главу на рабочем месте мы не смогли и позвонили ему с просьбой рассказать, знает ли он что-то об этой истории.Павел Павлов, глава посёлка Ставрово: "Надо сначала доказательства предъявить, а потом уже всё разруливать. Следствие закончится, и потом мы с вами пообщаемся. У меня нет возможности, я предприниматель, я очень сильно занят – работаю с 7 до 9 вечера. Так что, извините, следствие закончится, тогда увидимся".К слову, торговая точка находится на территории дома. И жильцов действительно спрашивали, можно ли тут торговать овощами и фруктами. И 66% людей даже подписали протокол общего собрания, которое собирали специально для решения этого вопроса. Но даже люди знают эту историю лишь со слов самих торговцев. Кстати, они же распространили информацию и в СМИ.Антонина Лушина, местный житель: "Мне мальчишку жалко! А какой он национальности, какая разница какой он национальности. Я, может, тоже с Сибири приехала, а какие наши там предки, непонятно, что".В результате, уже сегодня тот самый помощник Саша, который якобы получил по лицу, пошел в полицию, чтобы написать заявление. Отправился он туда вместе со своим родственником и коллегой Фархадом. Но там их ждал сюрприз.Константин Миронов, корреспондент 6 канала: "Сейчас потерпевший вместе со своим родственником находится в местном отделении полиции, куда они пришли писать заявление о побоях на местного главу. Но полицейские, вместо того чтобы помочь мужчинам, собираются отправить их в суд из-за просроченной регистрации".Пока мужчины находились в отделении, мы попытались туда попасть, чтобы поговорить, но дверь в отделение оказалась запертой, а на звонки в домофон никто не отвечал. Связаться с Фархадом удалось только по телефону. Но в телефонном разговоре мужчина подтвердил, что претензии у них именно к главе.Фархад Самазад, собственник торговой точки: "Вот они хотят увести нас в суд. И Сашу тоже хотят увести в суд, который потерпевший, который получил по лицу от главы посёлка. Они хотят нас отправить, типа, со штрафом, чтобы суд был, чтобы нас закрыли. Не знаю, чего они хотят. Чтобы, потерпевшего нет – нет дела! Так они хотят, приехали с Собинки".Тем временем, главу поселка люди тоже защищают. Характеризуют как спокойного и рассудительного человека и управленца. За него даже поручился глава администрации посёлка Ставрово.Виктор Ермаков, глава администрации посёлка Ставрово: "По этому поводу я с ним не говорил. Детально, может, я что-то слышал, что что-то там произошло. Но вам я еще один раз говорю, настолько он, дело в том, что адекватный, настолько, дело в том, что вам кто-то что-то прокомментировал. Я думаю, это не в его стиле, не в его манерах".Кто прав в данной истории - остаётся загадкой, которую предстоит разгадать следствию. В случае, если показания пострадавших окажутся ложными, их ждёт уголовная ответственность. Если же получится, что глава посёлка действительно ударил молодого парня и испортил товар на 15 тысяч рублей, ему также придётся отвечать перед законом и получить огромный удар по репутации.