Актер из сериала Сладкая жизнь и ведущий шоу Еда, я люблю тебя поделился новостью в своем микроблоге. Эдуард Мацаберидзе сообщил, что ему присвоили инвалидность.

Актер из сериала "Сладкаяжизнь" и ведущий шоу "Еда, я люблю тебя" поделился новостью всвоем микроблоге. Эдуард Мацаберидзе сообщил, что ему присвоили инвалидность.Артистстрадает от лимфомы. С тех пор, как у него обнаружили рак иммунной системы, он рассказывает о борьбе сзаболеванием со страницы в соцсети.Мужчинауже перенес шесть курсов химиотерапии. Лечение отразилось на его внешности. Эдстал не похож на себя. Актер лишился волос и бровей, похудел и стал выглядеть намногостарше своих 36 лет.Мацаберидзерассказал, что из-за онкологии ему присвоили инвалидность. "Пока не понимаю, зачто, хотя понимаю, но не думал, что за онкоподвиги записывают в армию людей сограниченными возможностями!" – написал Эд в Instagram. Он добавил, что не знает, какую именно группуему присвоили."Япока не оформлялся и не уверен, что буду, но теперь я инвалид", – поделилсяартист. Мацаберидзе откровеннорассказал, что его беспокоит не его инвалидность, а ситуация, в которойнаходятся люди с ограниченными возможностями.Эдуард Мацаберидзе начал свой творческий путькак юморист. В 2000 году он играл в КВН, с 2006-го по 2010-й артист принималучастие во многих юмористических шоу. Эд сыграл Тиграна в популярном сериале"Сладкая жизнь" на канале ТНТ, таксиста Приходько в"Одноклассниках", а также Сурена Саркисяна в сериале "Отдел"С.С.С.Р.". У Мацаберидзе есть жена и малолетняя дочь.