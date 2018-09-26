Актер из сериала Сладкая
жизнь и ведущий шоу Еда, я люблю тебя поделился новостью в
своем микроблоге. Эдуард Мацаберидзе сообщил, что ему присвоили инвалидность.
Актер из сериала "Сладкая
жизнь" и ведущий шоу "Еда, я люблю тебя" поделился новостью в
своем микроблоге. Эдуард Мацаберидзе сообщил, что ему присвоили инвалидность.
Артист
страдает от лимфомы. С тех пор, как у него обнаружили рак иммунной системы, он рассказывает о борьбе с
заболеванием со страницы в соцсети.
Мужчина
уже перенес шесть курсов химиотерапии. Лечение отразилось на его внешности. Эд
стал не похож на себя. Актер лишился волос и бровей, похудел и стал выглядеть намного
старше своих 36 лет.
Мацаберидзе
рассказал, что из-за онкологии ему присвоили инвалидность. "Пока не понимаю, за
что, хотя понимаю, но не думал, что за онкоподвиги записывают в армию людей с
ограниченными возможностями!" – написал Эд в Instagram. Он добавил, что не знает, какую именно группу
ему присвоили.
"Я
пока не оформлялся и не уверен, что буду, но теперь я инвалид", – поделился
артист. Мацаберидзе откровенно
рассказал, что его беспокоит не его инвалидность, а ситуация, в которой
находятся люди с ограниченными возможностями.
Эдуард Мацаберидзе начал свой творческий путь
как юморист. В 2000 году он играл в КВН, с 2006-го по 2010-й артист принимал
участие во многих юмористических шоу. Эд сыграл Тиграна в популярном сериале
"Сладкая жизнь" на канале ТНТ, таксиста Приходько в
"Одноклассниках", а также Сурена Саркисяна в сериале "Отдел
"С.С.С.Р.". У Мацаберидзе есть жена и малолетняя дочь.