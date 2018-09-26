За участие в преступном сообществе задержан депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов. Ему будет предъявлено обвинение по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса России. За взятки члены организованного преступного сообщества оформляли незаконно инвалидность гражданам.

За участие в преступном сообществе задержан депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов. Ему будет предъявлено обвинение по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса России. За взятки члены организованного преступного сообщества оформляли незаконно инвалидность гражданам.Раджаб Абдулатипов – брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, сообщает РИА Новости. Он подозревается в превышении должностных полномочий. По уголовному делу уже задержаны глава республиканского бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев и его подчиненные.Раджаб Абдулатипов был доставлен на допрос в управление ФСБ России. Он будет отконвоирован в Москву. Дело будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России. Задержанный является заслуженным работником правоохранительных органов Дагестана.С 1997 года по 2000 год Раджаб Абдулатипов был главой миграционной службы Дагестана. С 2002 по 2016 год он — начальник Управления по делам миграции МВД по Дагестану, начальник УФМС России по Дагестану.С сентября 2016 года Раджаб Абдулатипов был депутатом от партии "Единая Россия" в Народном собрании Дагестана. Здесь он возглавлял комитет по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму.В 2017 года брат Раджаба Абдулатипова Рамазан был назначен спецпредставителем президента России по Каспию.В 2017 году в Дагестане было возбуждено 155 уголовных дел коррупционной направленности, зафиксированы 213 фактов взяточничества, из них 20 — в крупном и особо крупном размерах. Было возбуждено более семи десятков уголовных дел.5 февраля 2018 года в отставку было отправлено правительство Дагестана после задержания врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова и его двух заместителей. Они и бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов похитили из бюджета 95 миллионов рублей, выделенных на социальные программы.До этого были арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор дагестанской столицы Магомедрасул Гитинов. Они небескорыстно превысили свои полномочия при выделении земельных участков под строительство. А 6 июля 2018 года задержан был за превышение должностных полномочий бывший первый вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев. В рамках этого же уголовного дела арестован и экс-глава так называемого правительственного гаража Дагестана (ГКУ "Автохозяйство") Асхабали Абдулатипов.