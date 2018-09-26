«ЭнергосбыТ Плюс» опубликовал перечень крупнейших должников-потребителей

«ЭнергосбыТ Плюс» опубликовал перечень крупнейших должников-потребителейПеред стартом отопительного сезона тепловики решили посчитать задолженность своих клиентов. Сумма вышла немаленькая – 416,5 миллионов рублей.Из них юридические лица задолжали – 62,8 миллионов рублей, а бытовые потребители – 383,7 миллионов рублей.По данным пресс-службы «ЭнергосбыТ Плюс», за энергоресурсы своевременно платят только те организации, которые финансируются из местного бюджета.Тепловики напоминают, что владимирцы рискуют остаться без тепла. В городе есть минимум 15 компаний, которым не подадут тепловую энергию с началом отопительного сезона. Это и индивидуальные предприниматели, и промышленные предприятия, задолженность которых разнится от 5 тысяч до нескольких миллионов рублей. Их общий долг превышает 18 миллионов рублей.80 управляющих компаний и ТСЖ тоже накопили немалый долг - 29,8 миллионов рублей.