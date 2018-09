Канадская хоккеистка Джиллиан Эппс женилась на капитане женской сборной США по хоккею Меган Дагган. Церемония бракосочетания состоялась в США.

Канадская хоккеистка Джиллиан Эппс женилась на капитане женской сборной США по хоккею Меган Дагган. Церемония бракосочетания состоялась в США."Самый невероятный день во всей моей жизни", — именно так охарактеризовала событие Дагган, сделав запись в своем личном аккаунте в Twitter. К посту американка прикрепила три фотографии с самой церемонии.The most incredible day of my entire life ❤️ pic.twitter.com/zDlSBWmCDj— Meghan Duggan (@mduggan10) 24 сентября 2018 г.Отметим, что обе спортсменки являются чемпионками Олимпийских игр в составе своих сборных. Эппс в составе "кленовых" побеждала на Олимпиаде трижды: в 2006-м, 2010-м и 2014-м годах. В то время как Дагган завоевала золото Игр в 2018 году в Пхенчхане, выступая за "звездно-полосатую" команду.