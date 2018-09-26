Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова

Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла ПамфиловаЦентральная избирательная комиссия РФ зафиксировала попытки злоупотребления административным ресурсом во втором туре выборов главы 33 региона. Но совместными усилиями ЦИКа и наблюдателей удалось не допустить нарушений. Об этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.По ее словам, второй тур прошел очень спокойно, но именно за этой тишиной были попытки недобросовестного применения админресурса. Но ЦИК тотально контролировал ситуацию в режиме онлайн, именно поэтому вбросов и переписывания протоколов не было.Элла Памфилова выразила благодарность членам избирательных комиссий, которые оказали серьезное сопротивление любым видам нарушений.Ранее зампред облизбиркома Сергей Канищев сообщил, что в системе «Выборы» произошел сбой примерно в половине территорий. Из-за сбоя невозможно было вводить информацию протоколов, так как повисла система. Однако Элла Памфилова эту информацию опровергла:«В ГАС «Выборы» не было никаких перебоев. Она работает четко, отлажено, надежно, никаких перебоев. Там, может быть, у кого-то были перебои в сознании», - сказала председатель ЦИК.