Петр Порошенко посетил украинскую общину в США, где его поздравили с 53-летием и исполнили песни Многая лета и Happy birthday, mister president. Пользователи Сети к поздравлениям украинскому лидеру отнеслись настороженно. Они ожидают, что после такой встречи Порошенко появится на людях пьяным.

Петр Порошенко посетил украинскую общину в США, где его поздравили с 53-летием и исполнили песни "Многая лета" и Happy birthday, mister president. Пользователи Сети к поздравлениям украинскому лидеру отнеслись настороженно. Они ожидают, что после такой встречи Порошенко появится на людях пьяным.Президент Украины Петр Порошенко решил совместить приятное с полезным и, приехав в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН, отправился в гости к украинской общине в США, где его должен был ждать теплый прием. Украинский лидер в своем расчете не ошибся.Представители общины поздравили Петра Порошенко с 53-летием, исполнив по православной традиции песню "Многая лета", а затем, по американской – Happy birthday, mister president. Видео с поздравлением на своей странице в Twitter опубликовал пресс-секретарь главы Украины Святослав Цеголко. На записи видно, что от столь теплого приема Петр Порошенко пришел в восторг.Однако пользователи Сети весьма настороженно отнеслись к тому, что увидели. В частности, они усомнились, что такого государственного деятеля, как Петр Порошенко, стоит встречать столь радостно. Некоторые и вовсе испугались, что поздравление от украинской диаспоры станет очередным поводом для .Не обошлось и без ответной любезности – президент Украины прихватил с собой государственные награды. Сенатору США он вручил орден За заслуги и весомый вклад в укрепление международного авторитета государства, развитие межгосударственного сотрудничества и плодотворную общественную и гуманистическую работу, передает . Библиотекарь Украинского музея стал обладателем ордена княгини Ольги. Еще один орден За заслуги был вручен президенту Украинского конгрессового комитета США.Критики рассказывают, что частенько срывает выступления и делает странные заявления. Некоторые решили, что он был под мухой даже на Генеральной ассамблее ООН. Дескать, неспроста перепутал двери и ввалился в российскую переговорную.