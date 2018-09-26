Представители телеканала HBO собираются превратить в туристические объекты некоторые декорации популярного сериала Игра престолов, а именно замки в Северной Ирланлии. При этом хорватские декорации телешоу уже можно посетить.

Представители телеканала HBO собираются превратить в туристические объекты некоторые декорации популярного сериала "Игра престолов", а именно замки в Северной Ирланлии. При этом хорватские декорации телешоу уже можно посетить, сообщает Deadline.Сейчас в планах у HBO сделать аттракционы из замка Уорд (Винтерфелл в сериале) и каменоломни в деревне Магераморн (Черный замок).В этих местах будут костюмы, объекты другие вещи со съемок фантастического сериала по книгам Джорджа Мартина. Несколько позже для туристов откроют Королевскую гавань, которая возведена возле Армоя.В настоящий момент посетить можно еще одну часть гавани, которая расположена в Хорватском городе Дубровник.Ранее сообщалось, что "Игра престолов" получила "Эмми" как лучший драматический сериал.