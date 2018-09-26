Госдума одобрила правительственный законопроект о настройке пенсионной системы и пакет поправок к нему, предложенных президентом. Широкое обсуждение документа позволило найти компромисс между политическими партиями, что в итоге не только повысит эффективность пенсионного законодательства, но и значительно увеличит размер пенсий в России.

Госдумаодобрила правительственный законопроект о настройке пенсионной системы и пакетпоправок к нему, предложенных президентом. Широкое обсуждение документа позволилонайти компромисс между политическими партиями, что в итоге не только повысит эффективностьпенсионного законодательства, но и значительно увеличит размер пенсий в России.ПолитологДмитрий Фетисов обращает внимание на тот факт, что работа над поправками былапроделана колоссальная: всем политическим силам дали слово, также к обсуждениюбыли привлечены эксперты и общественность."Показательно,что президент лично подчеркнул как необходимость проведения реформы, так и ееважность. И именно президент и внес значительное число поправок, направленныхна наименее болезненное проведение реформы", – отметил Фетисов и обратилвнимание на единогласную поддержку президентских поправок. За них проголосовали385 депутатов.Приэтом эксперта откровенно удивила позиция большинства депутатов парламентскойоппозиции, которая поддержала поправки Владимира Путина, но выступила противсамой правительственной инициативы. "Тут налицо либо нежелание разбираться втеме, либо откровенное политическое лукавство", – прокомментировал поведениеоппозиции политолог.Онтакже обратил внимание на то, что депутаты также единогласно ратифицироваликонвенцию Международной организации труда, устанавливающей размер будущейпенсии на уровне 40% зарплаты гражданина. По мнению Фетисова, конвенция МОТ станетстраховым полисом, гарантирующим достойный уровень пенсии.В свою очередь, главный редактор онлайн-журнала "На Линии" Виктор Мараховский заметил, что на сегодняшнеезаседание системные оппозиционеры пришли в футболках с протестующей надписью"65-63", заранее зная, что цифра будет снижена президентскими поправками.Спикер Госдумы на это сказал: "Коллеги, на зарплату депутата можно пиджаккупить и галстук тоже"."Быть оппозицией – это искусство.Одновременно приходится быть скучными чиновниками в пиджаках, имеющими дело сцифрами, и народными трибунами в трактористских майках, мечущими эмоциональныезаряды в толпы граждан", – заметил на это Мараховский.Генеральныйдиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что сегодняшнееобсуждение в Госдуме показало: именно так должна работать демократия как процедура."Важноотметить, что за социальную корректировку законопроекта на этот разпроголосовали и другие парламентские партии, разделив, таким образом,ответственность перед избирателями вместе с "Единой Россией", – сказал политолог и добавил, что парламентские партии оценили работу, которая былапроделана президентом и руководством Госдумы.Госдумаприняла 26 сентября правительственный законопроект по совершенствованию пенсионногозаконодательства. Перед этим нижняя палата единогласно одобрила девять президентскихпоправок к документу. Также депутаты приняли поправки "Единой России"о накопительной части пенсии и ее индексации неработающим пенсионерам.Напомним, чтопосле того, как в июне правительство предложило свой вариант настройкипенсионной системы, президент выступил со специальным телеобращением кгражданам. Владимир Путин, в частности, предложил сократить возраст выходана пенсию для женщин на три года. Также он выступил за то, чтобы многодетныематери выходили на пенсию досрочно.Вовремя обсуждения президентских поправок, спикер Госдумы Вячеслав Володин акцентировалвнимание, что они сделают правительственный законопроект максимальносправедливым для граждан.Сегодня же Думаединогласно приняла законопроект о ратификации конвенции Международнойорганизации труда, которая устанавливает размер пенсии не менее 40% от заработкагражданина до его выхода на пенсию. Документ дополняет пакет правительственныхзаконопроектов, направленных на совершенствование пенсионной системы в России.