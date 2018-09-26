В этом году традиционный праздник собрал более 300 детей...

Благотворительное общество «Мария» пригласило детей-первоклассников из семей сотрудников московской полиции на праздник «Первый раз в первый класс», который состоялся в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве.В этом году традиционный праздник собрал более 300 детей. В начале мероприятия от лица московской полиции заместитель начальника УРЛС – начальник Управления морально психологического обеспечения ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Павел Пронькин поблагодарил организаторов данного мероприятия и пожелал детям успехов в учебе и новых знаний. Также с приветственным словом и поздравлениями выступил президент региональной общественной организации «Благотворительное общество "Мария"» Ольга Мурашева.Юным зрителям был представлен спектакль «Принцесса и свинопас» (по сказке Г.Х. Андерсена). Дети были в восторге от красочного действа. Зрителей впечатлили красивые декорации и костюмы персонажей, хороший состав актеров, профессиональное музыкальное сопровождение. По окончании представления первоклассников ожидали подарки.Ежегодно благотворительное общество «Мария» под руководством президента фонда Ольги Мурашевой организовывает семейные праздники для детей сотрудников ГУ МВД России по г. Москве, среди которых Рождественский, Пасхальный, «Первый раз в первый класс». Радостные и счастливые лица юных зрителей – лучшая оценка и благодарность организаторам.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве