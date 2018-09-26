Новейший российский истребитель Су-57 будет вооружен сверхдальнобойной гиперзвуковой ракетой воздух-воздух. Как заявил глава корпорации Тактическое ракетное вооружение Борис Обносов, она сможет достать воздушную цель на расстоянии 300 километров, а ее скорость полета будет достигать 6 махов.

Новейший российский истребитель Су-57 будет вооружен сверхдальнобойной гиперзвуковой ракетой "воздух-воздух". Как заявил глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов, она сможет достать воздушную цель на расстоянии 300 километров, а ее скорость полета будет достигать 6 махов.Во внутренних отсеках истребителя новый боеприпас не поместится. Поэтому его будут подвешивать под крылья, уточнил Обносов в интервью агентству "Интерфакс".Пока же корпорация "Тактическое ракетное вооружение" предлагает ракету "воздух-воздух" большой дальности. Она же РВВ-БД. Предельный радиус ее действия достигает 200 километров. Длина боеприпаса – около 4 метров, стартовая масса – 510 килограммов.Су-57 – первый российские истребитель, который отвечает всем требованиям боевого самолета пятого поколения. Он менее заметен для радаров, оснащен самой современной электроникой и способен разгоняться быстрее скорости звука без использования форсажа.