Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Авангарад на своем официальном сайте опубликовал заключение экспертизы технического состояния домашней Арены-Омск. По ее итогам определено, что строительные конструкции ледового дворца находятся в аварийном состоянии.

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангарад" на своем официальном сайте опубликовал заключение экспертизы технического состояния домашней "Арены-Омск". По ее итогам определено, что строительные конструкции ледового дворца находятся в аварийном состоянии.Исходя из вопроса безопасности "Авангард" проводит домашние матчи сезона-2018/19 на "Арене-Балашиха" в Подмосковье.Отмечается, что в железобетонных колоннах и балках в различных конструкциях здания обнаружены трещины. На основании выводов экспертизы прорабатывается план по восстановлению "Арены-Омск".