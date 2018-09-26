Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об изменении пенсионного законодательства. Ключевые поправки к этой правительственной инициативе внес президент. Также в новой редакции закона — корректировки депутатов и сенаторов. Они касаются различных льгот для людей предпенсионного возраста.

Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об изменении пенсионного законодательства. Ключевые поправки к этой правительственной инициативе внес президент. Также в новой редакции закона — корректировки депутатов и сенаторов. Они касаются различных льгот для людей предпенсионного возраста.К решающему второму чтению пенсионного законопроекта депутаты подходят с уже сформированной позицией. Блок президентских поправок — принципиальные изменения, значительно смягчающие первоначальный вариант — принимают безоговорочно."Все поддержали поправки, предложенные президентом, — Есть то, что нас всех объединяет, да, Владимир Вольфович", — спросил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин."Президентские поправки были поддержаны представителями всех политических фракций, находящихся в Госдуме. 385 голосов "за", ни воздержавшихся, ни "против" — голосов не было", — заявил заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.Предлагается: во-первых — снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 8 до 5 лет. А многодетным матерям предоставить право досрочного выхода на пенсию на три года — если в семье трое детей, на четыре — если четверо, а женщины, у которых пять и более детей — в 50. Для тех, кто выйдет на заслуженный отдых в ближайшие два года, установят особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.Действующие условия выхода на пенсию сохранятся для коренных малочисленных народов Севера. Останутся прежними льготы для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств. А для сельских работников со стажем не менее 30 лет — президент предложил уже с 1 января выплачивать 25 процентную надбавку.Кроме того, на переходный период сохранятся все действующие сейчас федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю. Ими, как и сейчас смогут воспользоваться женщины с 55 лет, мужчины с 60. По тому же принципу и со льготами региональными — на оплату ЖКХ, капитальный ремонт, покупку лекарств, проезд в общественном транспорте. Также президент считает необходимым на три года снизить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, до 37 лет для женщин и до 42 для мужчин.Обсуждение идет уже третий час, девять президентских поправок приняли сразу, единогласно, 11 поправок "Единой России" тоже ни у кого возражений не вызвали, сейчас обсуждают экспертные, региональные предложения которые заинтересовали депутатов, 72 поправки, каждую рассматривают отдельно.Коммунисты, справедливороссы и либеральные демократы, единогласно поддержавшие президентские поправки, за сам закон о пенсионных изменениях голосовали по своим партийным рекомендациям — 59 против.Спикер Госдумы Володин заметил, что два коммуниста выразили свою позицию при помощи белых футболок. "Коллеги, думаю, что на зарплату депутату можно пиджак купить и галстук тоже", — сказал Володин."Необходимо бороться с серой занятостью. Сегодня огромное количество людей, кто получает зарплату в конверте, либо получает неполную зарплату. Соответственно, полноценно взносы страховые не поступают. Необходимо легализовать вопрос самозанятых граждан", — заявил заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов."Мы поддержим конкретные поправки президента. Конечно, мы будем голосовать за наши поправки. Одна касается просто заморозить существующее положение и не увеличивать пенсионный возраст вторая говорит о том, что ввести в действие этот закон с 1 января 2035 года", — сказал руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов."Мы очень хотели, чтобы это было все организовано продумано и грамотно, потому что внесли свои 12 законов они позволяют сформировать бюджет развития 25 триллионов и ввести весь политический процесс в нормальное подлинно демократическое и справедливое русло", — отметил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов.О необходимости совершенствования пенсионного законодательства снова напоминают с парламентской трибуны. Главный результат всех изменений — рост благосостояния пенсионеров, к 2024 году средняя пенсия составит 20 тысяч рублей."Эта индексация позволит в среднем увеличивать размеры пенсии за эти 6 лет по 1000 рублей. Соответственно, годовой доход по каждому году в среднем оценивается в 12 тысяч рублей", — заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова."Мы исходим из того, что сейчас при внесении в бюджеты Пенсионного фонда вместе с бюджетом федеральным на 2019-2021 годы все эти поправки тоже будут учтены и все необходимые ресурсы для пенсионных изменений будут предусмотрены", — отметил министр труда и социальной политики РФ Максим Топилин.И еще два законопроекта в дополнение к пенсионному пакету. Документ, который гарантирует два дня в году — оплачиваемые — на обязательную диспансеризацию. И — ратификация международной пенсионной конвенции, согласно которой страна берет на себя обязательство — обеспечить размер пенсии не ниже 40% заработка.