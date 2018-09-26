Теперь они будут представлять свои партии в Законодательном собрании

Теперь они будут представлять свои партии в Законодательном собранииСразу 2 депутата покидают владимирский горсовет. Они уже написали заявление «по собственному желанию».Дело в том, что теперь Лариса Гаврилова и Шамиль Хабибуллин будут представлять свои партии в областном парламенте.Шамиль Хабибуллин получил мандат депутата ЗС от КПРФ. Он был №1 в списке по округу 18 от тергруппы. А Лариса Гаврилова попала в областной парламентарий, победив в округе №7.На освободившиеся места в городской Совет примут новых депутатов. Вместо Хабибуллина, например, должен придти следующий кандидат по списку, который находился в той же территориальной группе.На принятие решения у депутатов есть 2 недели, начиная с 27 сентября.