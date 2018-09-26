В Китае продолжается вторая часть ралли-рейда Шелковый путь. На втором этапе гонки победу в зачете грузовиков одержал экипаж российского пилота команды КАМАЗ-мастер Андрея Каргинова.

В Китае продолжается вторая часть ралли-рейда "Шелковый путь". На втором этапе гонки победу в зачете грузовиков одержал экипаж российского пилота команды "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова.Россиянин с партнерами по команде проехал спецучасток протяженностью 220 километров за 4 часа 26 секунд. Следом за ним финишировали еще два представителя "КАМАЗ-мастера" – экипажи Эдуарда Николаева (с отставанием 10 минут и 35 секунд) и китаец Цзы Жун (46 минут 13 секунд).После двух этапов в общем зачете грузовиков лидирует Каргинов.