В Китае стартовала вторая часть ралли-рейда Шелковый путь. На первом этапе гонки победу в зачете грузовиков одержал экипаж российского пилота команды КАМАЗ-мастер Эдуарда Николаева.

В Китае стартовала вторая часть ралли-рейда "Шелковый путь". На первом этапе гонки победу в зачете грузовиков одержал экипаж российского пилота команды "КАМАЗ-мастер" Эдуарда Николаева.Россиянин с партнерами по команде проехал спецучасток протяженностью 125 километров за 1 час 35 минут и 20 секунд. Следом за ним финишировали еще два представителя "КАМАЗ-мастера" – экипажи Андрея Каргинова, приехавший на финиш через 51 секунду, а также ставший третьим с отставанием в 11 минут 48 секунд Цзы Жун.Следующий этап ралли-рейда пройдет в среду.