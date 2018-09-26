Бывший футболист сборной Италии Джузеппе Росси подозревается в нарушении антидопинговых правил после того, как его допинг-проба дала положительный результат. В крови нападающего было обнаружено запрещенное вещество дорзоламид.

Бывший футболист сборной Италии Джузеппе Росси подозревается в нарушении антидопинговых правил после того, как его допинг-проба дала положительный результат. В крови нападающего было обнаружено запрещенное вещество дорзоламид.Допинг-тест был взят у итальянца в мае, когда он выступал за итальянский "Дженоа". Как сообщает РИА Новости со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, указанное вещество встречается в глазных каплях, однако сам спортсмен отрицает использование капель. Несмотря на это, ему грозит один год дисквалификации.Отметим, что на данный момент Росси находится без клуба после того, как у него истек контракт с генуэзским клубом.