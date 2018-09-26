Ведущий программы 60 минут Евгений Попов, который освещает работу 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, задал президенту Украины Петру Порошенко вопрос про миротворческую миссию ООН в Донбассе. Украинский лидер даже не стал слушать журналиста, бросив на ходу: Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы – фейкньюс и распространяете дезинформацию.

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов, который освещает работу 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, задал президенту Украины Петру Порошенко вопрос про миротворческую миссию ООН в Донбассе. Украинский лидер даже не стал слушать журналиста, бросив на ходу: "Никаких интервью российскому телевидению, потому что вы – фейкньюс и распространяете дезинформацию"."Мы стояли с оператором Андреем Мельниковым около комнаты главы российского МИД Сергея Лаврова, мимо шел Порошенко, — рассказал Евгений во время прямого включения. — Я задал ему вопрос. Охранники Петра Алексеевича бросились к нам наперерез, но Порошенко вдруг взял меня за правую руку. Взял некрепко. Не знаю, зачем он это сделал, может, хотел оттолкнуть, но нет, решил этого не делать. Он только произнес фразу а-ля Трамп про фэйковые российские СМИ и пожелал нам удачи"."Потом Порошенко то ли разволновался, то ли протокол у него такой никудышный, но он фатально ошибся дверью: зашел в комнату, где Сергей Лавров вел переговоры. Постоял там 15 секунд, после чего вышел из нее и направился в зал заседаний", — проинформировал Попов.Глава МИД России с юмором отреагировал на нежданный визит Порошенко, предположив, что президент Украины перепутал его кабинет с туалетом. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи ООН проходят с 25 сентября по 1 октября. Глава МИД России Сергей Лавров выступит с речью 28 сентября.