Американский фотограф Джулиан Дэвид Стоун годами нелегально делал снимки на концертах мировых рок- и поп-звезд, от Чака Берри и Принса до Grateful Dead и U2. В октябре Стоун выпускает книгу со своими уникальными фото, опубликовав некоторые из них у себя на сайте.

Американский фотограф Джулиан Дэвид Стоун годами нелегально делал снимки на концертах мировых рок- и поп-звезд, от Чака Берри и Принса до Grateful Dead и U2. В октябре Стоун выпускает книгу со своими уникальными фото, опубликовав некоторые из них у себя на сайте, сообщает Peta Pixel.По словам Стоуна, у него в архиве более 10 тысяч концертных фотографий, большинство из которых никогда не публиковались. Фотограф рассказывает, что интерес к нелегальной съемке проснулся в нем в конце 1970-х, когда в его город впервые приехала рок-группа Ramones.Стоун хотел пронести в зал фотоаппарат, но охранник заявил, что съемка на шоу запрещена. Американец уже вернулся к машине, чтобы оставить камеру внутри, однако внезапно ему в голову пришла идея получше.Он разобрал фотоаппарат и распихал разные его части по карманам куртки и джинсов. Некоторые детали Стоун засунул в носок, после чего беспрепятственно вошел в зал.С тех пор американец осознал свое признание. В какой-то момент он даже сшил специальную куртку с потайными карманами для деталей фотоаппарата.Книга фотографа с уникальными сниками выходит в октябре. В ней будет около 250 избранных фото.