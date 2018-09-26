Галина Польских опровергла появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о том, что она якобы была госпитализирована из-за проблем с сердцем. Ерунда это все, я хорошо себя чувствую, - заверила 78-летняя актриса.
Галина Польских опровергла появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о том, что она якобы была госпитализирована из-за проблем с сердцем. "Ерунда это все, я хорошо себя чувствую", — заверила 78-летняя актриса.
Польских сообщила РИА Новости, что каждую весну и осень проходит плановое обследование – "подлечивает старые болячки", ей ставят капельницы, колют витамины.
"У меня впереди большая поездка и много работы. Я должна быть в форме", — пояснила знаменитая актриса.