Галина Польских опровергла появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о том, что она якобы была госпитализирована из-за проблем с сердцем. Ерунда это все, я хорошо себя чувствую, - заверила 78-летняя актриса.

Галина Польских опровергла появившуюся ранее в ряде СМИ информацию о том, что она якобы была госпитализирована из-за проблем с сердцем. "Ерунда это все, я хорошо себя чувствую", — заверила 78-летняя актриса.Польских сообщила РИА Новости, что каждую весну и осень проходит плановое обследование – "подлечивает старые болячки", ей ставят капельницы, колют витамины."У меня впереди большая поездка и много работы. Я должна быть в форме", — пояснила знаменитая актриса.