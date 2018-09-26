Вернул деньги за некачественное масло. Станислав Фролов, который поставлял просрочку в бюджетные организации по всей области, возместил ущерб за свои действия.

Вернул деньги за некачественное масло. Станислав Фролов, который поставлял "просрочку" в бюджетные организации по всей области, возместил ущерб за свои действия. Напомним, горе-предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтрактов. По версии следствия, он полгода в корыстных целях поставлял в учреждения просроченное и некачественное сливочное масло. От действий Фролова пострадали несколько больниц, родильный дом, психоневрологический интернат, детдом - всего 25 социальных учреждений. Бюджету области нанесен ушерб в 6 млн 100 тысяч рублей. Следователь добился, чтобы Фролов убытки региону полностью возместил. Сейчас счета предпринимателя арестованы. Готовится обвинительное заключение для передачи дела в суд.