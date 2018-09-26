Нижняя палата в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта о совершенствовании пенсионной системы поддержала поправки, внесенные к нормативно-правовому акту президентом России Владимиром Путиным. Инициативы главы государства одобрили все парламентские фракции.

Нижняяпалата в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта осовершенствовании пенсионной системы поддержала поправки, внесенные кнормативно-правовому акту президентом России Владимиром Путиным.Инициативы главы государства одобрили все парламентские фракции.Поддержалипрезидентские поправки к документу 385 депутатов, проголосовавших"против" и тех, кто воздержался, не было. По словам спикера нижнейпалаты Вячеслава Володина, депутатам удалось прийти к консенсусу.Такжепредседатель Госдумы обратил внимание на компромиссное решение в связи стем, кто некоторые фракции нижней палаты имеют другое мнениеотносительно необходимости совершенствования пенсионногозаконодательства.Госдумав среду, 26 сентября, рассматривает проект закона о настройкепенсионного законодательства во втором чтении с учетом поступивших поправок. До этого их обсуждали в ходе заседаний рабочей группы сучастием депутатов, членов правительства и экспертного сообщества.ПрезидентРоссии Владимир Путин озвучил свое видение совершенствованияпенсионного законодательства в конце августа. Глава государствапредложил ряд инициатив. По его словам, женщины должны выходить напенсию не в 63 года, а в 60 лет.Такжепрезидент предложил ввести административную или даже для тех работодателей, которые уволят работниковпредпенсионного возраста, выдвинул инициативу обязать работодателейпредоставлять работникам предпенсионного возраста два дня длябесплатной диспансеризации.Крометого, Владимир Путин предложил ввести повышенный размер пенсионныхвыплат за более 30 лет работы на селе. Также президент инициировал снижение возраста выхода на пенсию для многодетных матерей в зависимости отколичества детей в семье: у кого трое – на три года раньше,соответственно, те, у кого четверо детей – на четыре года.Вскорепосле обращения главы государства его инициативы был оформлены впоправки и внесены на рассмотрение нижней палаты парламента.Пословам вице-спикера нижней палаты, главы фракции "Единая Россия" СергеяНеверова, инициативы президента направлены на решение ряда вопросов врамках пенсионных изменений. "В первую очередь это поправки, которыеустанавливают возможность получения льгот, положенных пенсионерам,женщинами и мужчинами соответственно 55 и 60 лет", – сказал он.то же время законодатель отметил, что большая работа посовершенствованию пенсионной системы ведется и на уровне субъектовФедерации. По его словам, в 85 регионах местными парламентариями былопринято решение о предоставлении гражданам льгот в этом же возрасте."Это, конечно, позволит существенно поддержать людей предпенсионноговозраста", – подчеркнул депутат.