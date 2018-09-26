Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 26 сентября, приняла законопроект, направленный на совершенствование параметров пенсионной системы. В основе нормативно-правового акта – президентские поправки, которые позволили значительно улучшить инициированный правительством документ.

Нижняяпалата парламента в ходе пленарного заседания в среду, 26 сентября,приняла законопроект, направленный на совершенствование параметровпенсионной системы. В основе нормативно-правового акта – президентскиепоправки, которые позволили значительно улучшить инициированныйправительством документ.Реальное повышение уровня жизни пенсионеровОбсуждениедокумента парламентарии начали еще в конце весенней сессии. Какнеоднократно подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, цельюизменений должно стать реальное повышение уровня жизни пенсионеров. Пословам министра труда и социального развития Максима Топилина, к 2024 году размер пенсий составит порядка 20 тысяч рублей.Послерассмотрения проекта закона в конце июля, начался сбор поправок кнормативно-правовому акту. Предложения по доработке инициативы исходилине только от депутатов Госдумы, но и от регионов, представителейбизнеса, общественных организаций и профсоюзов. Свои поправки к проектузакона представил и президент России Владимир Путин.Инициативыглавы государства легли в основу одобренного депутатаминормативно-правового акта, их поддержали единогласно все фракции нижнейпалаты. "За" проголосовали 385 депутатов, проголосовавших "против" итех, кто воздержался, не было. Пословам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, законодателям удалосьприйти к консенсусу.Поправки президентаотличие от первоначального варианта, законопроект с учетом поправокснижает возраст выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет. Для мужчин эта планка устанавливается на уровне 65 лет.Раньшена пенсию смогут выйти и многодетные матери: у кого трое детей – на тригода раньше, соответственно, те, у кого четверо детей – на четыре года.Также вводится повышенный размер пенсионных выплат за более 30 летработы на селе.Приэтом граждане, которые по старому пенсионному законодательству должныотправиться на заслуженный отдых в ближайшие годы, смогут оформитьпенсионные выплаты на шесть месяцев раньше возраста выхода на пенсию. Кпримеру, если работник должен был выйти на пенсию в январе 2020 года, тооформить выплаты он сможет уже в июле 2019 года.Такжена три года понижается стаж, дающий право досрочного выхода на пенсию(37 лет для женщин и 42 для мужчин), сохраняются все федеральные ибольшинство пенсионных льгот с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Также сохраняются действующие сегодня нормы для коренных и малочисленныхнародов Севера.Изменениябудет вводиться поэтапно с 2019 года и не затронут нынешних пенсионеров– это около 46,5 млн человек.Предложенныепрезидентом поправки делают законопроект максимально справедливым дляграждан, отметил Вячеслав Володин. "Главное – все изменения будутпроизводится постепенно и позволят людям адаптироваться к новойжизненной ситуации. Это то, чего ждут наши граждане, и президент ихуслышал", – подчеркнул спикер.Сопутствующие законопроектыНекоторыепоправки президента были вынесены на голосование нижнейпалаты в рамках отдельных нормативно-правовых актов. Среди них -введение уголовной ответственности за нарушение прав работниковпредпенсионного возраста, а также предложение выделить время дляпрохождения диспансеризации для соответствующей категории работников.Наканунеинициированный президентом нормативно-правовой акт о защите трудовыхправ лиц предпенсионного возраста (с 55 лет для женщин и с 60 лет длямужчин) Госдума одобрила в окончательном чтении. Документвводит уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме наработу или увольнение гражданина на основании того, что он находится впредпенсионном возрасте.Внесенныепрезидентом поправки предлагают в качестве санкций за нарушение нормыштраф до 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иногодохода виновного за период до полутора лет (18 месяцев). Кроме того,нарушителю могут грозить обязательные работы сроком до 360 часов. Приэтом лишение свободы за нарушение трудовых прав граждан предпенсионноговозраста не предусматривается.Депутатыодобрили и другую президентскую инициативу – о предоставлении гражданампредпенсионного возраста двух дополнительных свободных от работы днейраз в год для прохождения диспансеризации. Должность и заработная платапри этом будут сохранены. Соответствующая норма закрепляется в Трудовомкодексе.Дляполучения выходного с целью прохождения диспансеризации гражданинудостаточно написать соответствующее заявление и согласовать его сработодателем. Законопроект вступит в силу с 1 января следующего года.Какотметил Вячеслав Володин, принимая законопроект, Госдума реализуетзадачу, поставленную в майском указе президента, о снижении уровнясмертности среди граждан трудоспособного возраста. Именно своевременнаядиагностика, подчеркнул председатель нижней палаты, позволяет выявлятьзаболевания на ранней стадии и успешно заниматься лечением недугов.рамках настройки пенсионной системы депутаты также одобрили во второмчтении законопроект о направлении в Пенсионный фонд (ПФР) средств,конфискованных у пенсионеров. Нормативно-правовой акт предлагаетпополнять бюджет ПФР не только за счет изъятых у взяточников денежныхсредств, но и путем реализации конфискованного у них имущества. В текстезаконопроекта подчеркивается, что зачисленные таким способом в бюджетПенсионного фонда средства будут направляться на выплаты страховыхпенсий граждан.Ратификация 102-й конвенцииконтексте улучшения пенсионной системы депутаты в ходе пленарногозаседания 26 сентября одобрили законопроект о ратификации конвенцииМеждународной организации труда о размере пенсий. Документ определяетвыплаты при выходе на пенсию на уровне не менее 40% от заработка.Заратификацию конвенции законодатели проголосовали единогласно. Ее суть втом, что при выходе на пенсию коэффициент замещения утраченногозаработка должен составлять 40%. Иными словами, на законодательномуровне установится норма, в соответствии с которой размер пенсиироссиянина не может быть меньше 40% от зарплаты, которую он получал.Конвенциябыла принята в Женеве в 1952 году. Она охватывает основные сферысоциального обеспечения: медицинское обслуживание, обеспечение постарости, семейное обеспечение и прочее. По каждому из разделов документфиксирует минимальные требования относительно определенного круга лиц,включая размер денежных выплат или объем предоставляемых услуг.Как Госдума улучшала пенсионный законопроектПроектзакона о совершенствовании пенсионной системы за авторствомправительства Госдума рассматривала еще в конце весеннейсессии – 19 июля. Было решено в течение двух месяцев обсудить его врегионах, привлечь к этому экспертов и общественников.21августа на Охотном Ряду прошли широкие тематические парламентскиеслушания. К обсуждению актуального вопроса были привлечены членыправительства, эксперты, представители профсоюзов и общественныхорганизаций.По итогам дискуссий была создана специальная рабочаягруппа, которую возглавила вице-спикер Ольга Тимофеева. В ее задачувошли вопросы обсуждения настройки пенсионной системы и внесенныхпоправок. Вместе с депутатами участие в деятельности рабочей группыприняли члены кабмина, представители бизнеса и общественности.Всегосостоялось три заседания рабочей группы – 31 августа, 12 сентября и 24сентября. На этом деятельность рабочей группы не заканчивается. ВячеславВолодин отметил, что она будет заниматься вопросами совершенствованияпенсионного законодательства и после принятия соответствующего пакетазаконов."Изучать правоприменительную практику, получая обратную связь от наших граждан с тем, чтобы принимаемые законы работали эффективно на результат", – пояснил спикер.Чтокасается президентских поправок, то они поступили на рассмотрениенижней палаты в начале сентября. После этого они обсуждались впрофильных комитетах Госдумы в рамках тематической рабочей группы. Впонедельник, 24 сентября, на Охотном Ряду состоялось заседаниепрофильного комитета по труду и соцполитике, который поддержал инициативы главы государства.Почему пенсионная система нуждается в настройкеНеобходимость изменений в пенсионнойсистеме диктуют несколько факторов. Прежде всего, это продолжающаясяувеличиваться дыра в бюджете Пенсионного фонда. В настоящее время на то,чтобы ее закрыть, из федерального бюджета выделяется более 3,3триллиона рублей – это 40% от всего объема Фонда и 20% от расходовбюджета Федерации. Если ничего не предпринимать в будущем средствпридется выделять в два раза больше.Крометого, в России наблюдается устойчивый тренд на увеличение среднейпродолжительности жизни, но вместе с тем необходимо учитывать спадрождаемости в 1990-е годы. Сочетание этих факторов приведут к тому, чтобаланс между пенсионерами и трудоспособными гражданами резко увеличился.Отказот совершенствования пенсионной системы приведет к дальнейшемуувеличению дефицита Пенсионного фонда (ПФ), полагают эксперты. В своюочередь это обернется сокращением денежных выплат в реальном выражении, асредства, которые получат пенсионеры по индексации, будут неизбежносъедены инфляцией.случае, если никаких изменений не будет принято, индексация пенсийбудет проводиться какое-то время, при этом на эти цели начнут уходитьсредства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Когда кончатся этиденьги, пенсионные выплаты упадут и станут единым, одинаковым для всех инебольшим пособием по возрасту, которое граждане будут получать с 55или 60 лет. "То есть половина взрослого населения страны.