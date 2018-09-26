Госдума
ратифицировала во втором, основном чтении конвенцию Международной организации
труда о размере пенсий. Этот документ определяет выплаты при выходе на пенсию на
уровне не менее 40% от заработка.
Госдума
ратифицировала во втором, основном чтении конвенцию Международной организации
труда о размере пенсий. Этот документ определяет выплаты при выходе на пенсию на
уровне не менее 40% от заработка.
Депутаты
проголосовали за ратификацию конвенции единогласно. Речь идет о документе, принятом
в Женеве в 1952 году. Госдума ратифицирует его сейчас, так как он дополняет пакет
правительственных законопроектов, направленных на совершенствование пенсионной
системы в России.
Суть конвенции
состоит в том, что при выходе на пенсию коэффициент замещения утраченного
заработка гражданина должен составлять 40%. То есть, размер пенсии не может
быть менее 40% от зарплаты, которую получал человек.
Как отмечал
ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин,
повышение пенсий – одна из основных целей совершенствования пенсионной системы,
а ратификация конвенции позволит это гарантировать.
"Мы в Госдуме
приняли решение о том, чтобы пенсия была на менее 40% заработной платы
человека, который выходит на пенсию. Это ратификация конвенции МОТ", – говорил
председатель Думы.
Напомним,
что 19 июля депутаты приняли в первом чтении предложенный правительством
законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. Ранее документ
уже обсуждался в профильных комитетах нижней палаты, а также на региональном
уровне. Сегодня, 26 сентября депутаты рассматривают его во втором чтении.
О
предстоящем совершенствовании пенсионной системы правительство России объявило
в середине июня. По предложению кабмина, в России должна быть установлена
планка в 65 лет для выхода на пенсию мужчин (к 2028 году) и 63 лет – для женщин
(к 2034 году). Изменения будет вводиться поэтапно с 2019 года и не затронут
нынешних пенсионеров.