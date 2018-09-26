Госдума ратифицировала во втором, основном чтении конвенцию Международной организации труда о размере пенсий. Этот документ определяет выплаты при выходе на пенсию на уровне не менее 40% от заработка.

Госдумаратифицировала во втором, основном чтении конвенцию Международной организациитруда о размере пенсий. Этот документ определяет выплаты при выходе на пенсию науровне не менее 40% от заработка.Депутатыпроголосовали за ратификацию конвенции единогласно. Речь идет о документе, принятомв Женеве в 1952 году. Госдума ратифицирует его сейчас, так как он дополняет пакетправительственных законопроектов, направленных на совершенствование пенсионнойсистемы в России.Суть конвенциисостоит в том, что при выходе на пенсию коэффициент замещения утраченногозаработка гражданина должен составлять 40%. То есть, размер пенсии не можетбыть менее 40% от зарплаты, которую получал человек.Как отмечалранее спикер Госдумы Вячеслав Володин,повышение пенсий – одна из основных целей совершенствования пенсионной системы,а ратификация конвенции позволит это гарантировать."Мы в Госдумеприняли решение о том, чтобы пенсия была на менее 40% заработной платычеловека, который выходит на пенсию. Это ратификация конвенции МОТ", – говорилпредседатель Думы.Напомним,что 19 июля депутаты приняли в первом чтении предложенный правительствомзаконопроект о совершенствовании пенсионного законодательства. Ранее документуже обсуждался в профильных комитетах нижней палаты, а также на региональномуровне. Сегодня, 26 сентября депутаты рассматривают его во втором чтении.предстоящем совершенствовании пенсионной системы правительство России объявилов середине июня. По предложению кабмина, в России должна быть установленапланка в 65 лет для выхода на пенсию мужчин (к 2028 году) и 63 лет – для женщин(к 2034 году). Изменения будет вводиться поэтапно с 2019 года и не затронутнынешних пенсионеров.